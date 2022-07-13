Власти Крыма назвали срок выплаты компенсаций пострадавшим от июньских ливней

2 тысячи 292 жителя крымчан признаны пострадавшими от июньских ливней. Большинство из них – более 76% живут в Симферопольском районе, остальные – в крымской столице и Белогорском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из резервного фонда министерства труда и социальной защиты РК на выплаты компенсаций выделено 28 млн 150 тысяч рублей.

На сегодняшний день подано 276 полных пакетов документов на выплаты, 206 из них согласованы. Компенсацию получили 84 человека: по 10 тыс рублей – все пострадавшие, по 50 тыс рублей – 42 человека, по 100 тыс рублей – 9 человек.

Глава РК Сергей Аксенов поручил завершить выплаты в Симферополе и Белогорском районе до конца текущей недели, в Симферопольском районе – до 22 июля.

«Существуют определенные сложности в тех случаях, когда гражданин не имел регистрации в пострадавшем помещении. Однако при наличии доказательства того, что это личная собственность и подтверждении факта проживания, гражданам будут осуществляться выплаты из внебюджетных источников.

К сожалению, законодательство не в силах охватить весь объем бедствия, учесть все нюансы», – признает Аксенов, но обещает, что «помощь будет оказана всем без исключения пострадавшим».

Симферополь, Лиана Макоба

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