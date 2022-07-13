Российские туристы меняют Крым на Северный Кавказ – об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, в текущем сезоне бьют все рекорды Дагестан, Ставропольский край и Чечня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной причиной переориентации турпотока стало закрытие аэропортов Симферополя и Анапы. В итоге Крым потерял значительную часть отдыхающих.

«Да, это проблема. Но, видимо, это проблема, с которой надо будет пережить сезон, потому что вряд ли до конца сезона ситуация изменится. От Минтранса вчера мелькнуло сообщение, что они думают по поводу неоткрытия этих аэропортов до конца, – сказала Ломидзе. – Пока, по предварительным подсчетам, на 25% – 30% поток [в Крым] будет меньше этим летом».

Она отмечает, что выросший спрос на Северный Кавказ не компенсирует потери на крымском направлении:

«Понятно, что за счет перераспределения эти минус 30% крымские не будут покрыты, потому что емкость рынка разная во всех регионах. И та же популярность Дагестана или Чечни, то есть количество людей, которые туда поедут, и это количество в два раза больше, чем было в прошлом году, – это все равно меньше на порядки, чем люди, которые не доехали до Крыма или до Анапы не долетели».

Ломидзе добавила: запланированного перед началом сезона объема железнодорожных перевозок на полуостров было недостаточно. Даже с учетом добавленных поездов спрос все равно превышает предложение.

Симферополь, Лиана Макоба

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