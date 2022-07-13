Неизвестные «закрывают» Крымский мост

Главное управление МЧС России по Республике Крым опровергает информацию о закрытии Крымского моста.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, сегодня в министерства и учреждения Крыма от имени МЧС начала поступать информация об ограничении движения транспорта по Крымскому мосту с 16 июля.
«Эта информация не соответствует действительности», – заявили в МЧС.
Мост работает в штатном режиме.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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