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Среда, 13 июля 2022, 14:51 мск

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Неизвестные «закрывают» Крымский мост

Главное управление МЧС России по Республике Крым опровергает информацию о закрытии Крымского моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, сегодня в министерства и учреждения Крыма от имени МЧС начала поступать информация об ограничении движения транспорта по Крымскому мосту с 16 июля.

«Эта информация не соответствует действительности», – заявили в МЧС.

Мост работает в штатном режиме.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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