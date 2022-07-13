Вход в музеи Крыма будет бесплатным для всех, но не всегда

Вход в музеи Крыма будет бесплатным один раз в неделю. Об этом сообщила глава министерства культуры РК Татьяна Манежина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свободное посещение всех музеев, подведомственных минкульту, для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства вводится по субботам с 16 июля по 4 сентября.

Речь идет об основных экспозициях учреждений и их структурных подразделений, за исключением коммерческих выставок, но зато включая экскурсионное обслуживание, уточняет Манежина.

Симферополь, Лиана Макоба

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