Аксенов признал, что сезон в Крыму полноценно не состоялся

Туристический сезон в Крыму полноценно не состоялся. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти республики сравнили статистку коллективных мест размещения в июне текущего года с аналогичными показателями 2021-го и 2019-го. В расчет принимались только официально действующие организации. По словам главы РК, частный сектор по понятным причинам не учитывался.

«815 тысяч отдыхающих в июне: по сравнению с прошлым годом – меньше на 40%, с 2019 годом – на 12%. Понимаем, что сезон полноценно не состоялся», – прокомментировал Аксенов, объяснив ситуацию стрессом у людей, вызванным «изменением в общем ситуации, с изменением логистики».

«Так или иначе конъюнктура и рынок изменились», – констатировал глава Крыма. И добавил, что в следующем году тоже все изменится коренным образом:

«Я уверен, будут открыты курорты в Херсонской, Запорожской областях, других областях Украины. Крым будет транзитным регионом, другие регионы включатся в процесс. Сама логистика турпотоков изменится в следующем году. Это будет другая реальность, другие вызовы».

Симферополь, Лиана Макоба

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