Красная зона: на юге России прогнозируется опасное солнце

На южных курортах России в ближайшие дни прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ультрафиолетовый индекс – это показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового (УФ-излучения) в спектре солнечного света и позволяющий оценить опасность излучения Солнца для кожи человека. Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологическая организация.

Шкала УФ-индекса предусматривает от 0 до 13 единиц, где 0 означает полностью безопасный уровень ультрафиолетового излучения, а уровни 11 и выше – очень высокую опасность для человека.

«В четверг в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около 7 единиц, – цитирует Вильфанда ТАСС. – Напомню, что порог опасного значения – 6 единиц».

По словам метеоролога, 15 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уровень солнечной активности повсеместно будет достигать 7-8 единиц. По шкале УФ-индекса это граница между оранжевой и красной зонами, характеризующаяся очень высокой степенью опасности. Людям, особенно с бледной кожей необходима усиленная защита: нужно обязательно использовать солнцезащитные средства, прикрывать как можно больше участков тела и минимизировать время нахождения под солнечными лучами в период с 10 до 16 часов.

Уточним, что УФ-индекс соответствует солнечному ультрафиолетовому излучению в период 12-14 часов. В горной местности на каждые 300 метров высоты количество УФ излучения увеличивается на 4%.

Высокий индекс излучения опасен, прежде всего, для кожи и глаз, может вызвать ожоги, онкологические заболевания, катаракту.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»