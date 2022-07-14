Крыму дали несколько лет, чтобы стать эталонным курортом

Крымский полуостров в течение 5 – 10 лет должен стать эталонным всесезонным курортом. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для того, чтобы стать достойной альтернативой популярным зарубежным курортам, необходимо в первую очередь развивать туристическую инфраструктуру и увеличивать количество современных мест размещения.

«Нужно кратно больше современных качественных гостиниц, разного формата, разной категории звездности, потому что их объективно здесь не хватает, – отметила Догузова. – Должна быть конкуренция, чтобы соотношение цена-качество было адекватнее».

В целом, по оценке главы Ростуризма, Крыму необходимо 5 – 10 лет, чтобы стать современным туристическим центром:

«Для нас в перспективе 5-10 лет Крымский полуостров должен стать эталонным, качественным, круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Это абсолютно реально и возможно», – подчеркнула Догузова.

Симферополь, Лиана Макоба

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