В Крыму откроют национальный туристический маршрут

Первый национальный туристический маршрут откроют на Крымском полуострове. Но не раньше следующего года.

«К следующему курортному сезону запустим и полностью обустроим национальный маршрут – в него войдут самые яркие достопримечательности Крыма и Севастополя», – сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что в него войдут участок Большой севастопольской тропы, исторические места и винодельни Севастополя, популярные туристические тропы горного Крыма и самые известные достопримечательности республики.

Маршрут должен быть обустроен в соответствии с современными требованиями.

«Нацмаршрут должен соответствовать критериям и стандартам, утвержденным Ростуризмом: оптимальная продолжительность, продуманная логистика, только классифицированные средства размещения, определенного качества рестораны и кафе, санитарные зоны и так далее. Турист не должен испытывать неудобств», – подчеркнула Догузова, добавив, что эксперты Ростуризма «пройдут ногами» весь путь, пропишут, где и что нужно доделать, что должно быть дополнительно сделано: «И только после того, как регионы при нашей поддержке устранят неудобства для туристов, он будет признан как национальный маршрут».

Предполагается, что на подготовку уйдет около полугода.

Симферополь, Лиана Макоба

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