Подконтрольный Киеву мэр Краматорска Александр Гончаренко не хочет верить в скорое освобождение города союзной армией ЛДНР и РФ. Вместо этого он призывает жителей запасаться дровами и готовиться к суровой зиме – без воды, электричества и отопления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте мэрии.

«Зимой город, вероятно, окажется без газа, отопления, канализации и водоснабжения. Ожидается критическая ситуация с электричеством. Жители, которые не намерены эвакуироваться из города, должны готовиться к зиме уже сегодня. Людям, скорее всего, придется жить по несколько человек в одной комнате, чтобы хранить тепло и экономить электричество. Городские власти планируют закупить 200 штук гусаков для набора воды на улице. Призываем горожан делать запасы дров», – сообщил Гончаренко.

Напомним, командование РФ готовится к освобождению славянско-краматорской агломерации. Эта войсковая операция фактически завершит изгнание украинских нацистов с территории Донецкой народной республики.

Симферополь, Валентин Карамазов

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