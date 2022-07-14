Правящая партия Германии призвала срочно искать условия для переговоров по Украине

Западу нельзя ждать окончания боевых действий на Украине в результате военной победы России на поле боя. Необходимо уже сейчас ловить сигналы и искать условия для мирных переговоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер правящей Социал-демократической партии ФРГ в Бундестаге Рольф Мютзених.

«Я продолжаю предполагать, что эта война не должна завершиться путем достижения абсолютной победы на поле боя, и, наконец, будут переговоры и соглашения. Так завершались войны в прошлом. Мы всегда должны использовать сигналы, указывающие на возможность для прекращения огня и дипломатических попыток. К сожалению, до сих пор таких сигналов не хватало», – призвал Мютзених.

Симферополь, Валентин Карамазов

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