Власти Запорожья определись со сроками референдума о вхождении в состав России

Власти Запорожья определись со сроками проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник заверил, что встречи по вопросу статуса региона проведены с различными категориями граждан. Референдум решено провести в начале осени. Балицкий обещает, что волеизъявление жителей будет организовано по всем правилам.
«Референдум определит, чего хотят жители Запорожской области и как они хотят жить», – подчеркнул чиновник.
Напомним, на сегодняшний день Россия контролирует около 70% Запорожской области, но административный центр – город Запорожье находится по контролем Украины.
Запорожье, Олег Яковенко
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