Крымчанин поставил на поток разорение лифтовых механизмов

Житель Керчи сдавал в металлом тормозные катушки лифтов. Дело было поставлено на поток.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, новую возможность заработка мужчина открыл для себя в апреле текущего года: он пробирался в лифтовые помещения многоквартирных домов, снимал тормозные катушки и относил их в скупку.

«Бизнес» был довольно прибыльным: за каждую катушку можно было получить несколько тысяч рублей. В итоге, за 3 месяца – с апреля по июнь керчанин «заработал» 155 тысяч рублей.

В отношении него возбудили 12 уголовных дел, которые теперь объединены в одно. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Керчь, Олег Яковенко

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