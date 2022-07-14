Туристические потери Крыма собираются компенсировать за счет программы кешбэка

Новое окно туристического кешбэка будет открыто в августе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках программы буду продавать туры, стартующие с 1 октября. Предполагается, что это позволит привлечь в Крым и Севастополь дополнительных туристов и отчасти компенсировать потери, которые турсфера полуострова понесла из-за закрытия авиасообщения.

При этом Догузова считает, что в текущем сезоне тупоток в Крыму снизится не более чем на 30%.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, как всегда, полон оптимизма: по его словам, загрузка отелей на июль-август достигает 70% – 80% (то есть, соответствует уровню допандемийного 2019 года, с которым в этом году любят проводить сравнения власти Крыма – прим. РИА «Новый День»).

Между тем, глава РК Сергей Аксенов накануне заявил, что туристический сезон полноценно не состоялся: показатели июня отстают от того же 2019 года на 12%.

Симферополь, Лиана Макоба

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