Запад понимает, что Россию не победить – украинский политолог

Западные страны едины на словах в поддержке Украины, но на деле никто не рассчитывает на победу Украины и поражение России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

«Без помощи Запада длительную войну, затяжную, мы не можем выиграть. Нам обязательно нужна эта помощь. И вот тут я обозначу моё понимание позиции Запада относительно нашей войны за наше будущее против российской агрессии. Ситуация парадоксальна. В чём? С одной стороны, на Западе есть консенсус западных элит и определённый уровень консолидации относительно того, что Россию надо остановить. Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну, и чтобы Украина проиграла эту войну. Здесь есть консенсус. На Западе есть понимание того, чего нельзя допустить», – рассуждал украинский эксперт.

«Не дать проиграть – да. А вот – что значит выиграть у России? И можно ли выиграть войну у путинской России? Вот тут начинаются разногласия и расхождения. Нельзя сказать, что весь Запад находится в каком-то ступоре, нет. Они нам помогли, про Рамштайн напомню (военная помощь Киеву – прим. «НД»), про Лугано вспомните (финансовая помощь) – это вещи взаимосвязанные, просто разные направления поддержки нас... Но как помогать, до какой степени? Можно ли выиграть у России? Многие на Западе политики думают, что нельзя. Ну, не получится, потому что у России много ресурсов. Она готова к затяжной войне, как это ни странно, лучше, чем Запад, в силу разных причин», – приводит слова Фесенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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