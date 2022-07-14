Сроки бесплатной регистрации недвижимости в Крыму продлены

Президент России Владимир Путин продлил срок беспошлинной регистрации крымской недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об объектах, приобретенных до 2014 года.

После вхождения Крыма и Севастополя в состав России был установлен переходный период, в рамках которого обладатели недвижимости, приобретенной до референдума, освобождались от уплаты госпошлины при регистрации прав на свое имущество в российском правовом поле.

Первоначально предполагалось завершить переходный период до 1 января 2017 года, затем – до 1 января 2023 года. Теперь действие положения пп. 31 п. 3 ст. 333 Налогового кодекса РФ продлевается до 1 января 2025 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Москва, Игорь Юров

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