Власти Крыма и Севастополя должны представить президенту России предложения по поддержке турсферы

Власти Крыма и Севастополя должны до 10 августа представить президенту России Владимиру Путину предложения по поддержке туристической отрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе первоочередных мер предлагается выплачивать субсидии в размере МРОТ, облегчать доступ к кредитам во время низкого сезона и в дальнейшем списывать суммы кредитов предприятиям, сохранившим до 80% штатной численности.

Кроме того, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, муниципалитетам уже дано поручение предоставить организациям турсферы отсрочку по арендной плате до ноября.

Глава Ростурзима Зарина Догузова заявила, что Крым и Севастополь уже являются активными участниками всех мер поддержки, которые предлагаются в рамках нацпроекта по развитию туризма: «У нас полуостров суммарно выиграл грантов по различным мерам поддержки почти на 1 млрд рублей», – сообщила она.

Симферополь, Лиана Макоба

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