Выходные в Крыму снова будут полны погодных сюрпризов

Выходные в Крыму снова будут полны сюрпризов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье на полуострове ожидаются грозы и ливни. Дожди пойдут в ночь на 17 июля и могут продлиться в течение всего дня.
Впрочем. прогноз еще может измениться. Так, сегодня утром сообщалось, что в субботу, 16 июля, тоже возможны дожди. Сейчас этот прогноз уже отменен.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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