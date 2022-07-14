Выходные в Крыму снова будут полны погодных сюрпризов

Выходные в Крыму снова будут полны сюрпризов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье на полуострове ожидаются грозы и ливни. Дожди пойдут в ночь на 17 июля и могут продлиться в течение всего дня.

Впрочем. прогноз еще может измениться. Так, сегодня утром сообщалось, что в субботу, 16 июля, тоже возможны дожди. Сейчас этот прогноз уже отменен.

Симферополь, Лиана Макоба

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