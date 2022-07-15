Старейший член правительства Крыма бесшумно «уплыл» из органов управления

Старейший – во всех смыслах – член правительства Крыма тихо исчез из публичного и виртуального управленческого пространства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госкомводхоз Крыма работает без председателя. Давно ли – неизвестно, информация не предавалась гласности.

Напомним, «вежливые люди» и российские флаги появились в Крыму 27 февраля 2014 года. 28 февраля новый глава Крыма Сергей Аксенов обнародовал состав первого правительства Республики Крым. Председателем Республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию был назначен Игорь Вайль.

Состав правительства за прошедшие годы изменился многократно (например, минздрав в ранге и.о. сейчас возглавляет уже восьмой чиновник).

Дольше других продержались министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев и министр культкры Арина Новосельская – ее Аксенов решился уволить только после ареста.

Вайль работал и в дождь, и в засуху. Дождался днепровской воды, 100-процентного наполнения водохранилищ и своего 70-летия. Теперь информация о нем и портрет тихо исчезли с водхозовской страницы совминовского сайта.

В ответ на вопрос «Нового Дня» о судьбе Вайля в приемной ведомства коротко пояснили: «Он у нас не работает». На уточняющий вопрос: «Ушел на пенсию?» коротко подтвердили: «Да». Новую кандидатуру председателя, по словам собеседницы, сейчас подбирают.

Симферополь, Ольга Картошина

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