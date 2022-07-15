В Севастополе сняли практически все антиковидные ограничения

В Севастополе отменили масочный режим – соответствующее решение принял губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», градоначальник внес изменения в указ о введении в городе режима повышенно готовности.

«Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер», – сообщил Развожаев.

Кроме этого, работодателям, у которых уровень вакцинации сотрудников менее 80%, теперь не нужно проводить ПЦР-тестирования среди работников, не имеющих сертификата о вакцинации, справки врача о перенесенном заболевании или о медотводе к вакцинации, один раз в 7 дней.

Отменена рекомендация по самоизоляции хронических больных и беременных – теперь соблюдать самоизоляцию обязаны только граждане с подтвержденным диагнозом COVID-2019.

Прибывшим из-за рубежа не нужно уходить в режим самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста.

При этом продолжает действовать особый порядок бронирования мест, приема и размещения организованных групп детей.

Севастополь, Лиана Макоба

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