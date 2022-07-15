Украину обвинили в целенаправленном уничтожении зерна

Украина целенаправленно уничтожает урожай на юго-востоке страны. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее с подобным обвинением выступили власти Херсонской области.

«Как и в соседней Херсонской области, украинские боевики стали использовать тактику целенаправленного поджога полей с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения. Обстреливают зажигательными снарядами специально, и физически поджигают поля, где на одном краю поля они стоят, а на другом – мы, и дальше, чтобы это все шло в нашу сторону. Считаю, что все эти действия согласованы и санкционированы с командованием, поскольку процесс поджога запущен сразу в двух регионах одновременно», – сказал Рогов.

И добавил: с одной стороны, говорят, что мы не даем собирать урожай, а сами нам его поджигают».

Запорожье, Платон Ефимчук

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