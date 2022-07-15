В Севастополе подростка убило бетонной конструкцией

В Севастополе в руинах заброшенного здания погиб подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне вечером в Инкермане. Братья 12 и 10 лет играли в заброшенном доме в лесу у Симферопольского шоссе. В какой-то момент на них обрушилась бетонная конструкция. Старший мальчик погиб на месте, младшего госпитализировали.

Сейчас правоохранительные органы ищут собственника здания. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию административных структур.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стать 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Севастополь, Олег Яковенко

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