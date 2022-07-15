«Мы доказали нашу эффективность» – министр обороны Украины обещает американцам «победу на фронте»

Власти США убедились в «высокоэффективном применении» систем HIMARS против армии РФ, поэтому скоро пришлют ракеты дальностью 300 километров «для масштабного контрнаступления».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Financial Times заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«До конца года в военных действиях произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Их залогом станет успешная контрнаступательная операция... Украина получит больше систем большой дальности, в частности, американских РСЗО HIMARS. США сначала опасались, что отправка на Украину HIMARS приведет к эскалации войны, но теперь готовы прислать больше, в том числе с ракетами с дальностью полета 300 километров», – рассуждал он.

«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим еще большую и большую дальность», – надеется Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

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