Украина ипытывает острую потребность в специализированных военных БПЛА, так как коммерческие дроны и турецкие «Байрактары» слишком уязвимы к воздействиям российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом о ссылкой на украинских оборонщиков и военных сообщает Associated Press.

Отмечается, что из-за превосходства РФ в количестве и качестве систем РЭБ, средний срок службы коммерческого квадрокоптера в рядах ВСУ составляет менее недели.

Журналисты AP отмечают, что украинский «герой первых недель войны», турецкий беспилотник с лазерным наведением Bayraktar TB-2, теперь стал малоэффективным ввиду усиления российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По сведениям директора украинского завода «Атлон Авиа», производящего украинские беспилотники «Фурия» (цена каждого из которых составляет 25 тыс долларов), около 70% из 200 закупленных государством с 2014 года аппаратов этого типа уже сбиты.

«Русские находятся в гораздо лучшем положении, потому что они летают на дронах дальнего действия, предназначенных для уклонения от средств радиоэлектронной борьбы», – заявил журналистам Associated Press командир подразделения украинской воздушной разведки в районе Бахмута (Артёмовск).

Симферополь, Валентин Карамазов

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