Севастополь лидирует в ЮФО по числу курящих женщин

Севастополь занимаем первое место в Южном Федеральном округе по числу курящих женщин. Исследование провела ФинЭкспертиза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным 2021 года, курят 11,2% представительниц прекрасного пола. На втором месте Астраханская область, где курят 9,2% дам, на третьем находится Ростовская область – 8,4%.

Крым с показателем 7% находится на 4 месте в округе.

Меньше всего курят жительницы Калмыкии – всего 3,6%.

Севастополь, Лиана Макоба

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