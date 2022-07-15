Украинская нацистка: В плену я научилась петь благодаря гимну России

Схваченная во время боёв в Мариуполе донецким спецназом украинская неонацистка с позывным «Тайра» утверждает, что исполняла в плену Государственный гимн России «до двадцати раз» в день, «а может, и больше».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она рассказала в эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой».

Напомним, недавно «Тайра» была обменена в числе других украинских боевиков на пленных военнослужащих ДНР, ЛНР и РФ.

Правду или нет говорит неонацистка, не проверить, однако сама она не испытывает отрицательных чувств по поводу ежедневного исполнения российского гимна, так как, по её словам, научилась, наконец, петь.

«Благодаря этому пению ежедневному по несколько раз – как минимум, по три и до двадцати, а, может, и больше, я научилась петь, внезапно. Я всю жизнь мечтала научиться петь, у меня не было такого. Это упражнение, это нужно повторять. Я не имела никогда достаточно времени, чтобы посвятить его обучению пению. И вот, на протяжении трёх месяцев ежедневное пение гимна – пусть это был гимн России, но я научилась петь», – приводит её слова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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