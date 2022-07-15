Инфляция в Крыму в июне года замедлилась, но опередила показатели ЮФО и РФ

Годовая инфляция в Крыму в июне 2022 года замедлилась до 16,35% после 17,85% в мае. Это выше показателя по Южному федеральному округу (15,62%) и по России в целом (15,90%).

Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском отделении Банка России, замедление инфляции в регионе главным образом обусловлено увеличением предложения отдельных продовольственных товаров, а также укреплением рубля.

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в июне снизился в Крыму до 17,75% после 20,94% в мае.

Наращивание поставок овощей из стран ближнего зарубежья способствовало расширению их предложения в регионе. В результате подешевели картофель, капуста и помидоры, ускорилось снижение цен на морковь и свеклу, замедлился рост цен на лук. Дополнительное сдерживающее влияние на динамику цен импортных овощей оказало укрепление рубля.

Также на фоне укрепления рубля замедлился рост цен на бананы и апельсины.

Рост объемов собственного производства свинины в стране, а также снижение давления со стороны издержек животноводов на импортные корма в условиях укрепления рубля привели к замедлению роста цен на этот вид мяса.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне по сравнению с маем почти не изменился и составил 18,57%.

Увеличение внутрироссийских поставок из-за сокращения экспорта моторного топлива способствовало снижению годовых темпов прироста цен на автомобильный бензин.

В то же время постепенное исчерпание запасов продукции в связи с приостановкой деятельности на территории страны отдельных зарубежных компаний и ограничение импортных поставок привели к ускорению роста цен на парфюмерно-косметические товары (в том числе на шампуни, дезодоранты, гели для душа).

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в июне увеличился до 9,64% после 9,34% месяцем ранее.

Из-за сложностей с импортными поставками увеличились издержки на расходные материалы у некоторых предприятий сферы бытовых услуг. Это сказалось на ускорении роста цен на услуги парикмахерских и прачечных.

Вместе с тем, эффект высокой сравнительной базы прошлого года сказался на замедлении роста цен на проезд в поездах дальнего следования. В июне прошлого года на фоне повышения спроса на внутренний туризм в условиях сохраняющихся ограничений на большинство зарубежных направлений и действия государственной программы туристического кэшбека турпоток в республику увеличился и рост цен на билеты в июне 2021 года ускорился.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»