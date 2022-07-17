Денег не хватит: украинцев призвали быть готовыми поголодать и помёрзнуть в квартирах

Дефицит газа и пустая казна приведут к тому, что украинцы к зиме ещё больше обеднеют и не смогут обогреть свои жилища.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил киевский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, бюджет страны не сможет обеспечить социальные льготы в условиях стремительно растущих цен, а на заполнение газовых хранилищ нужно где-то взять 10 миллиардов долларов, которых нет.

«Это не тот год, когда страна может позволить себе увеличивать социальные стандарты, поэтому компенсировать рост цен невозможно. Мы должны принять, что все обеднеем... Надо понимать, что в этом году по всей Европе будет тяжелая зима. Есть угроза рецессии из-за роста цены на газ. Он будет либо очень дорог, либо отсутствовать вообще. У Украины та же проблема – Нафтогазу нужно найти 5-10 миллиардов долларов, чтобы закачать голубое топливо в хранилища. А взять их негде. Плюс дефицит газа в Европе. Поэтому в домах будет холоднее. Возможно, придется на время останавливать некоторые предприятия на зиму», – приводит слова украинского банкира «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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