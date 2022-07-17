«Ничего не понимают»: в Британии возникли проблемы с обучением украинских военных

Прибывшие в Британию на обучение украинские военные не могут связать двух слов по-английски. Вместе с тем, у британского командования катастрофически не хватает переводчиков с английского на украинский, а пользоваться русским языком в ВСУ с 16 июля запрещено по законам «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о проблемах взаимопонимания между британскими инструкторами и украинскими военнослужащими сообщило лондонское издание inews.

«Минобороны Соединенного Королевства испытывает трудности с обеспечением достаточным количеством переводчиков украинских военных, которые прибыли в страну для прохождения обучения. На прошлой неделе в Великобританию прибыла первая партия из 10 тыс украинских военных, которые будут проходить обучение на протяжении четырех месяцев. Они должны обучаться обращению с оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, боевым навыкам, тактике патрулирования и военному праву. Однако теперь вся программа под угрозой срыва», – говорится в публикации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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