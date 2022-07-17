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Воскресенье, 17 июля 2022, 22:59 мск

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Зеленский отчитал премьера Канады за передачу турбины Газпрому

Фото: скрин видео president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо затронул тему передачи России через Германию турбины Siemens для «Северного потока-1» и выразил ему своё неудовольствие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявил сам Зеленский в соцсетях.

«Поговорил с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную военную поддержку. Повторно напомнил ему, что международная позиция по санкциям против РФ должна оставаться принципиальной, и подчеркнул, что санкции нужно усиливать, а не ослаблять», – написал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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