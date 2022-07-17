«Измена сотрудников» – Зеленский снял с должности главу СБУ и генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу службы безопасности страны Ивана Баканова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ появился на сайте украинского президента.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко.

Что касается Баканова, то он уволен с негативной формулировкой по «статье 47 Дисциплинарного статута ВСУ».

«Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей», – говорится в указе.

По словам экспертов, главу СБУ обвиняют в том, что он не смог предупредить украинское руководство о начале спецоперации РФ.

Сам Зеленский в сделанном позже видеообращении заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»