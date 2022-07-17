«Олкилуото сломался»: финны обнаружили, что поторопились отказаться от русского газа

Третий реактор финской АЭС Олкилуото не будет запущен до зимы, так как оказался не подлежащим ремонту, по крайней мере, в обозримой перспективе. Когда Финляндия принимала решение о полном отказе от российкого газа и электричества, все надежды властей были связаны с его быстрым запуском.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила финская газета Yle в статье под заголовком «Финны могут пострадать от нормирования электроэнергии уже грядущей зимой».

По данным экспертов издания, гражданам теперь придётся сидеть без света и тепла, как минимум, по несколько часов в сутки.

«Ситуация является исключительной в истории Финляндии. Перебои в подаче электроэнергии происходили из-за штормов или погодных явлений, но не из-за нехватки электричества», – сетуют специалисты.

Эксперты по газу финской Ассоциации энергетической промышленности предлагают принудить каждого финна «помочь улучшить ситуацию», чтобы избежать слишком длительных отключений, сведя их интервал хотя бы к двум часам в сутки.

«Стоит подумать о том, можно ли снизить температуру в помещении, принимать душ короче и, следовательно, потенциально сэкономить на потреблении электроэнергии, особенно в самое холодное время года. Жилищные компании могут, так сказать, стимулировать понижение температуры в жилищах в случае, если домохозяйства не присоединятся добровольно», – приводит перевод статьи телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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