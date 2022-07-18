В Крыму более 40 чиновников наказали за коррупцию

14 чиновников уволили в Крыму в 2021 году по подозрению в коррупции. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще 28 должностных лиц органов власти были привлечены к дисциплинарной ответственности.
По мнению Аксенова, чтобы решить проблему коррупции, необходимо создать систему получения услуг, «при которой просто не будет возможности для взяточничества. Это в том числе и формирование прозрачных понятных процедур, отсутствие очередей и дефицита по различным направлениям».
Кроме того, необходимо усилить работу, направленную на недопущение и выявление нарушений при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
Симферополь, Олег Яковенко
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