В Крыму более 40 чиновников наказали за коррупцию

14 чиновников уволили в Крыму в 2021 году по подозрению в коррупции. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще 28 должностных лиц органов власти были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По мнению Аксенова, чтобы решить проблему коррупции, необходимо создать систему получения услуг, «при которой просто не будет возможности для взяточничества. Это в том числе и формирование прозрачных понятных процедур, отсутствие очередей и дефицита по различным направлениям».

Кроме того, необходимо усилить работу, направленную на недопущение и выявление нарушений при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Симферополь, Олег Яковенко

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