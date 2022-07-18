Из Херсонской области будут выселять за нарушение общественной безопасности

Из Херсонской области собираются выселять всех, кто не согласен с установленным порядком и будет нарушать общественную безопасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

Документ запрещает любые проявления экстремистской деятельности на территории Херсонщины. В частности, запрещено препятствовать работе военно-гражданских администраций, избирательных комиссий, органов соцобеспечения и волонтерских организаций.

Кроме того, к ответственности будут привлекать за дискредитацию органов власти РФ, распространение ложной информации об их действиях, пропаганду терроризма и подобные действия.

«Лиц, нарушающих требования Указа, будут принудительно выдворять за пределы Херсонской области», – сообщили в военно-гражданской администрации.

Херсон, Платон Ефимчук

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