В Донбассе у РФ появилось новое оружие – военкор

Посещение министром обороны РФ территории СВО и приказ уничтожать дальнобойные системы ВСУ свидетельствует о том, что армия России применит оружие, которого до сих пор у неё не было в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

«ТАСС даёт данные: «Министр проинспектировал» – я понимаю, что Сергей Шойгу лично присутствовал на территории. Это важно, это, я так понял, второе посещение действующей группировки руководителем военного ведомства за минувшие три недели. Отдан приказ уничтожать дальнобойные системы ВСУ. Значит, у нас появилось что-то новое, или мы станем применять то, чего не применяли ранее. И то и другое прекрасно», – заявил Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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