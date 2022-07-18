Сотрудницу Госкомрегистра Крыма обвиняют в причинении многомиллионного ущерба республике

Сотрудницу Госкомрегистра Крыма обвиняют в причинении ущерба республике на сумму около 40 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, в ноябре 2017 года женщина зарегистрировала право собственности на земельный участок в Бахчисарайском районе площадью 16,5 га, подлежащий включению в реестр имущества Республики Крым, что привело к его незаконному отчуждению.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК России – превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сотрудницу Госкомрегистра грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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