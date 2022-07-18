Армия ДНР отрезала украинский гарнизон Авдеевки от основных сил

Бойцы Народной милиции ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг расположенной поблизости от Донецка Авдеевки, где сосредоточены большие силы противника и откуда ведутся постоянные обстрелы Донецка и других городов Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замкомандующего НМ Республики Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас уже отрезаны все пути сообщения Авдеевки с другими подконтрольными Украине территориями.

«Войска ДНР полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку, Авдеевка взята в полукольцо», – отметил Басурин.

«Данная автотрасса является ключевым путём снабжения находящихся в Авдеевке украинских военных», – пишет издание «Донбасс Сегодня».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»