Армия ДНР отрезала украинский гарнизон Авдеевки от основных сил

Бойцы Народной милиции ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг расположенной поблизости от Донецка Авдеевки, где сосредоточены большие силы противника и откуда ведутся постоянные обстрелы Донецка и других городов Донбасса.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замкомандующего НМ Республики Эдуард Басурин.
По его словам, сейчас уже отрезаны все пути сообщения Авдеевки с другими подконтрольными Украине территориями.
«Войска ДНР полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку, Авдеевка взята в полукольцо», – отметил Басурин.
«Данная автотрасса является ключевым путём снабжения находящихся в Авдеевке украинских военных», – пишет издание «Донбасс Сегодня».
Симферополь, Валентин Карамазов
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