Ялта на время осталась без троллейбусов

Ялта на время осталась без троллейбусов – из-за непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью на Южном берегу Крыма разыгрался сильный шторм. Ураганный ветер повалил столбы на улице Ломоносова. Движение троллейбусов временно приостановлено.

В связи с происшествием пришлось изменить и движение ряда маршрутных такси.

«100, 25, 15, 9 при движении в сторону Ливадии едут до остановочного пункта «Спартак», затем через Колоннаду, Строителей на Таксопарк, далее по схеме. Маршруты 129, 130, 10, 20 до остановочного пункта к/т «Спартак».

Маршруты 7, 12, 17, 18, 24 от остановки Соханя на остановку к/т «Спартак» без заезда на улицу Пионерская», – уточнила схему движения глава города.

Ялта, Лиана Макоба

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