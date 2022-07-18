«Отставить кружевные трусики»: для украинских женщин-военнослужащих создадут унифицированное нижнее бельё

В украинской армии впервые появится унифицированная женская военная форма одежды. Особое внимание уделят нижнему белью, так-как, по словам командования, «в нём должно удобно воевать, а не красоваться».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о разработке новой формы сообщает BBC Украина со ссылкой на Минобороны.

«В рамках реализации этой идеи Минобороны Украины сотрудничает с двумя волонтёрскими группами. Главные предложения от министерства – протестировать экспериментальные образцы в полевых условиях. Кроме того, волонтёрам поручено проанализировать мировой опыт женской формы в других армиях. Также волонтёров попросили проанализировать типы фигур, чтобы на первых этапах индивидуально подбирать одежду и нижнее бельё женщинам», – говорится в публикации.

Напомним, недавно Зеленский издал указ о массовом привлечении женщин на воинскую службу. Пока мобилизации подлежат обладательницы подходящих для фронта профессий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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