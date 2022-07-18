Годовая инфляция в Севастополе замедлилась за счет снижения турпотока и отступления ковида

Годовая инфляция в Севастополе в июне 2022 года замедлилась на 3,07 процентных пункта и составила 15,67%. Это ниже общероссийского значения – 15,90% и практически соответствует среднему показателю по Южному федеральному округу – 15,62%.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении Банка России динамику определяли рост поставок отдельных видов продовольствия, ослабление спроса на некоторые непродовольственные товары, укрепление национальной валюты, а также расширение предложения транспортных услуг.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе в июне снизился на 5,66 процентных пункта – до 14,96%.

Расширение географии поставок овощей «борщевого набора» и увеличение объемов их завоза из стран ближнего зарубежья повлияло на снижение цен на картофель, помидоры, капусту, лук и еще большее удешевление свеклы и моркови. Динамике дополнительно способствовали более ранние и массовые, чем в аналогичный период 2021 года, поставки продукции нового урожая.

Рост производства основных видов мяса (свинины, говядины, мяса птицы) в целом по стране при существующих ограничениях экспорта привел к расширению предложения на внутреннем рынке, что замедлило подорожание мясопродуктов.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне в Севастополе снизился на 1,05 пункта – до 19,95%.

Подорожание масляных красок, ламината и керамической плитки замедлилось на фоне укрепления национальной валюты и коррекции потребительского спроса после всплеска весной этого года. По тем же причинам подешевели древесностружечные плиты.

После совершенных впрок закупок медпрепаратов в период ажиотажа в марте-апреле текущего года, в июне – на фоне укрепления рубля и в условиях благоприятной эпидемической обстановки – снизились темпы удорожания медицинских товаров.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июне замедлился до 9,77% после 9,99% в мае.

Продление ограничения авиаперелетов в аэропортах юга сократило туристический поток и спрос на транспортные услуги. При этом в июне этого года было увеличено количество железнодорожных рейсов в Крым, что сдерживало рост цен на железнодорожные билеты.

Севастополь, Олег Яковенко

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