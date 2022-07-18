В Севастополе констатируют резкое сокращение турпотока

Турпоток в Севастополе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в 2 раза. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы в связи со снижением турпотока испытывают не только отельеры, но и рестораторы.
«Из-за логистических сложностей количество людей, прибывающих с туристическими целями, гораздо ниже, чем обычно в это время», – сказал градоначальник, отметив, что заполняемость мест составляет около 50%. – Это сказывается и на наших ресторанах, кафе, которые обычно очень высоко рентабельны в этот период, и когда для предпринимателей ничего не стоит оплатить аренду и пополнить городской бюджет».
Поскольку многие предприятия общепита оказались на грани закрытия, городские власти решили отказаться от арендной платы за летние площадки и веранды кафе с 1 июля и до конца текущего года. Напомним, эти средства поступают в городской бюджет.
Уже поступившие деньги будут зачтены в счет будущего года.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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