В России собираются создать отдельную футбольную лигу для Крыма и непризнанных республик

Министерство спорта России предложило создать новую футбольную лигу, в которой смогут принимать участие клубы Крыма, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая лига будет отдельной структурой, не относящейся к Российскому футбольному союзу. В соревнованиях будут участвовать так же команды из Южной Осетии, Херсона, Запорожья и вузов России.

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата», – цитирует «Коммерсант» замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова.

Проведение первого объединенного чемпионата планируется на март – ноябрь 2023 года.

Москва, Олег Яковенко

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