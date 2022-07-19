Турист, приехавший в Крым, проиграл свою душу

Турист по дороге в Крым проиграл свою душу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в поезде, следовавшем на полуостров из столицы. Как рассказала в соцсетях одна из пассажирок, мужчина «выпил немного пива и с каким-то мужиком сел играть в нарды». Туристу явно не везло. Сначала он проиграл всю имеющуюся наличность, а потом поставил на кон свою душу. И проиграл.

Приехав в Крым, он обратился в полицию, но там заявление принимать отказались: «Сказали, что все это бред. Материального ущерба нет – искать не будут», – цитирует ответ правоохранителей telegram-канал «Крымский».

Теперь родственники пытаются найти обладателя выигрыша, чтобы выкупить душу обратно, так как мужчина очень переживает и портит им отпуск.

Симферополь, Олег Яковенко

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