Суды Крыма массово эвакуировали

Суды Крыма приостановили работу из-за террористической угрозы.
Как сообщили РИА «Новый День», сотрудников судебного ведомства пришлось эвакуировать из-за анонимных сообщений о минировании. По данным управлении судебного департамента РК. Сообщения получили подавляющее большинство судов. На местах работают экстренные службы и правоохранительные органы.
С февраля текущего года массовая эвакуация крымских судов проводится седьмой раз.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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