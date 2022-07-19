Суды Крыма массово эвакуировали

Суды Крыма приостановили работу из-за террористической угрозы.

Как сообщили РИА «Новый День», сотрудников судебного ведомства пришлось эвакуировать из-за анонимных сообщений о минировании. По данным управлении судебного департамента РК. Сообщения получили подавляющее большинство судов. На местах работают экстренные службы и правоохранительные органы.

С февраля текущего года массовая эвакуация крымских судов проводится седьмой раз.

Симферополь, Олег Яковенко

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