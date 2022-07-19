В Севастополе начали стройку на территории древнего могильника

В курортном микрорайоне Севастополя начали стройку на территории объекта культурного наследия народов России, включённого в единый государственный реестр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанин заключил договор со строительно-монтажной компанией на возведение объекта капитального строительства на территории Усть-Бельбекского могильника.

Этот скифо-сарматский некрополь I-III века нашей эры расположен в районе Любимовки. Носит статус объекта культурного наследия и считается одним из важнейших погребальных памятников позднескифского периода.

Поскольку микрорайон расположен в береговой зоне, могильник начали активно застраивать. Дело дошло до того, что остановить стройку на древних костях потребовал президент Путин.

Тем не менее, поползновения продолжаются.

«Согласно сведениям государственного музея заповедника «Херсонес Таврический» стоимость работ по сохранению объекта археологического наследия и, следовательно, объём причинённого ущерба бюджету Российской Федерации составил 5,141 млн рублей», – сообщили в ФСБ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Организатору стройки грозит до 3 лет лишения свободы.

Севастополь, Олег Яковенко

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