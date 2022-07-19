Прокуратура Крыма начала проверку по факту ночного происшествия в Бахчисарае

Прокуратура Крыма начала проверку по факту ночного ЧП в Бахчисарае – пожара на трансформаторной подстанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огонь вспыхнул вчера поздно вечером. В результате без электричества остались более 26 тысяч абонентов.

В министерстве топлива и энергетики Крыма заявили: «На подстанции 220 кВ Бахчисарай произошло технологическое нарушение, вызвавшее возгорание оборудования. В результате без энергоснабжения остались потребители в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Отключённая нагрузка составила 30 МВт. Исключив из схемы электропитания повреждённое оборудование, энергетики по резервной схеме запитали всех абонентов».

Сейчас в том, что это было за нарушение, разбирается прокуратура.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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