На Украине закручивается новая интрига по газу

Украина рискует провести грядущую зиму вообще без отопления. Причина в том, что «Нафтогаз» (НАК) не хочет выплачивать проценты держателям своих еврооблигаций, а те не согласны давать компании отсрочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неделю назад НАК обратился к держателям своих еврооблигаций на сумму около 1,5 млрд долларов с предложением отложить выплаты по бумагам, срок погашения которых истекает 18 июля, на 2 года. Цена вопроса – 335 млн долларов полюс 12 млн процентов.

Отсрочку компания просит «ввиду затянувшихся обстоятельств, влияющих на Украину в результате полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины».

Однако консультанты держателей бумаг «Нафтогаза» посоветовали тем не спешить с согласием на отсрочку, завив, что деньги у НАКа есть, так как сама компания заявляла о прибыльности по и тогам 2021 года.

Плюс ко всему, правительство Украина не ведет переговоров о реструктуризации государственного долга и так называемом кросс-списании долгов, куда помимо государственных займов могли попасть также долги госкомпаний.

Иными словами, Минфин не признает проблем с платежами по внешним обязательствам. «Следовательно, у кредиторов возникает вопрос: почему, если государственные долги исправно погашаются, а НАК – успешная государственная компания, обеспечивающая немалые платежи в бюджет, вдруг возник сбой на уровне выплат от «Нафтогаза», – отмечают эксперты.

Окончательный ответ кредиторы должны дать 21 июля.

Между тем, НАК уже обратился за помощью к государству, и уже в ближайшие дни Рада будет рассматривать вопрос о выделении НАКу 264 млрд гривен.

«Умудрились нарисовать за 2021 год прибыль, а теперь оказывается, что эту «прибыльность» нужно подкрепить 264 млрд гривен из бюджета. Своих денег в бюджете уже нету, поэтому 188 млрд хотят «одолжить» из американской финансовой помощи. Эту схему будут пытаться протолкнуть в Верховной Раде», – говорит нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

При этом «Нафтогазу» уже сейчас нужно решать вопрос не только с угрозой дефолта, но и с закупками газа на зиму.

«Есть риски, что если инвесторы будут сильно настойчивыми и станут действовать быстро, под арестом могут оказаться не только зарубежные активы «Нафтогаза», но и его счета, что ставит под вопрос закупки газа», – цитирует «Страна.ua» экономиста Алексея Куща.

Если кредиторы не пойдут на уступки, а НАК не начнет выплаты, к концу августа компанию ждет технический дефолт, и все кредиторы, имеющие долговые претензии к «Нафтогазу», смогут одновременно потребовать выплаты через суд. Долг начнет нарастать как снежный ком,а это грозит арестом заграничных активов и счетов НАКа. И компания не сможет закупить на зиму газ и подготовить инфраструктуру.

С другой стороны, если отдать деньги инвесторам, средств на подготовку к зиме опять же не остается.

«Возможный дефолт НАКа – это еще и своеобразный итог реформ, которые с 2014 года велись в госкомпании при поддержке западных партнеров. Восемь лет назад Кабмин принял решение о докапитализации «Нафтогаза» на 100 млрд гривен, что на тот момент составляло порядка 8 млрд долларов. После чего были вливания 50 млрд в увеличение добычи газа, которой так и не произошло, двукратное снижение доходов от транзита российского газа, так называемые «технические потери» 1,5 млрд кубов газа на 20 млрд, рекордные выплаты топ-менеджменту и пр., – напоминает Кущ. – По итогу, компания сейчас снова нуждается в государственной помощи, даже размер «газовой дыры» примерно такой же, как и на старте реформ – те же 7-8 млрд долларов, только в гривне это уже не 100 млрд, как в 2014 году, а больше 260 млрд».

При этом на закупку газа для отопления НАКу нужно тоже около 8 млрд. То есть, из-за долгов «Нафтогаза» украинцы рискуют замерзнуть грядущей зимой.

Но есть один нюанс: игроки энергорынка подозревают, что НАК сам «режиссирует» свой технический дефолт, так как слишком поздно начал переговоры с кредиторами – фактически за неделю до даты выплат. Тогда как обычно такие вопросы начинают решать за несколько месяцев до даты погашения облигаций. Похоже, расчет был на то, что перед угрозой дефолта Рада отказать в деньгах просто не сможет.

Киев, Платон Ефимчук

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