На Украине начали масштабную чистку СБУ и обезглавили прокуратуру

В Службе безопасности Украины началась масштабная кадровая чистка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку начальников управлений службы в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Решается вопрос об увольнении еще более 20 человек. «Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы», – прокомментировал ситуацию Зеленский.

Напомним, накануне он отстранил от должности генерального прокурора и главу Службы безопасности Украины, заявив о массиве «преступлений против основ национальной безопасности государства» и связях, «которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России».

Сегодня Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора Украины.

Киев, Платон Ефимчук

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