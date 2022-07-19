«Никаких пауз на фронте» – во Львове потребовали от Зеленского даже не думать о переговорах

Украина должна продолжать боевые действия, «не останавливаясь ни на один день», пока не добьётся «полного освобождения своих территорий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом под одобрительный гул публики в студии львовского телевидения заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, любые переговоры и затишье на фронте приведут к перегруппировке сил РФ и новым прорывам в наступлении.

«Иначе не может быть. Никаких пауз. Потому что у нас второго шанса не будет, чтобы вернуть свои территории. Любая пауза, любой анабиоз конфронтации приведёт к тому, что Россия действительно наберёт ещё мощностей, для того, чтобы захватывать больше территорий, для того, чтобы укрепить свои оборонные позиции уже на захваченных территориях. А этого мы не должны допускать, чтобы это случилось», – призывал эксперт.

«К 2023 году мы должны деоккупировать Крым, на то время должна быть деоккупирована материковая часть Украины, согласно её материковым границам, признанных в 1991 году. То есть мы сейчас говорим о том, что минимум ещё до 23-го года будут продолжаться боевые действия», – приводит слова Коваленко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»