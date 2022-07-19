Швейцария отказала НАТО в приёме раненых военнослужащих Украины

Швейцария ввела запрет на лечение украинских военных в госпиталях страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает местная газета Tages Anzeiger.

Швейцарские власти объяснили это тем, что не хотят нарушать нейтральный статус государства.

«Ранее к правительству страны обратился Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных ВСУ. Однако на запрос ответили отказом МИД Швейцарии и Федеральное ведомство здравоохранения», – пишет Tages Anzeiger.

Симферополь, Валентин Карамазов

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