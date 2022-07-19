Президент России подписал указ об обеспечении жильем украинских силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении жильем бывших сотрудников правоохранительных органов Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о гражданах России, уволенных со службы из украинских органов с правом на пенсию и состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года. Еще одно условие – они должны постоянно жить на территории Республики Крым и Севастополя.

Право на обеспечение жильем также получат члены семей бывших сотрудников правоохранительных органов, а также члены семей погибших в период службы или после увольнения со службы в правоохранительных органах Украины на территории полуострова и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Обеспечить жильем вышеуказанных граждан должны органы исполнительной власти Крыма и Севастополя за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций.

Указ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Москва, Игорь Юров

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